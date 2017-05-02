В Сочи стартовали переговоры Меркель и Путина

Обсуждать будут, в том числе и ситуацию в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Меркель и Путин намерены обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских договоренностей.

Встреча проходит в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле текущего года. Ожидается, что в центре внимания будут находиться все ключевые темы международной повестки дня.

"Мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имею в виду Украину и Сирию и, может быть, другие какие-то регионы", - сказал Путин, открывая переговоры в узком составе.