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Главная » Мир » В Сочи стартовали переговоры Меркель и Путина

В Сочи стартовали переговоры Меркель и Путина

В Сочи стартовали переговоры Меркель и Путина
Ангела Меркель и Владимир Путин / Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Обсуждать будут, в том числе и ситуацию в Украине

02.05.17 114
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Меркель и Путин намерены обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских договоренностей.

Встреча проходит в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле текущего года. Ожидается, что в центре внимания будут находиться все ключевые темы международной повестки дня.

"Мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имею в виду Украину и Сирию и, может быть, другие какие-то регионы", - сказал Путин, открывая переговоры в узком составе.

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