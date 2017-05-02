Фийон объявил об уходе из политики

В первом туре президентских выборов о Франции он занял лишь третье место

Один из кандидатов в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон объявил о своем выходе из партии и уходе из политики. Об этом он заявил на встрече с избирателями и однопартийцами в парижском Доме химии, передает 112 Украина со ссылкой на BFMTV.

"Я ухожу, становлюсь борцом среди борцов, борцом, который, однако, не уйдет в отставку до новостей", - заявил Фийон.

При этом экс-кандидат, говоря о предстоящем 7 мая втором туре президентских выборов, призвал при голосовании "руководствоваться здравым смыслом".

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"Программа "Национального фронта" в сфере экономики неизбежно разорит Францию",— подчеркнул он.

Политик призвал к объединению в рядах республиканцев, сказав, что "и правые, и центристы — мы исповедуем одни и те же ценности, и лишь они имеют смысл, защищайте их".

Напомним, в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля Франсуа Фийон с 19,91% голосов занял третье место уступив Марин Ле Пен и Эммануэлю Макрону.