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Главная » Мир » В России отказались вручить Горбачеву повестку в литовский суд

В России отказались вручить Горбачеву повестку в литовский суд

В России отказались вручить Горбачеву повестку в литовский суд
Михаил Горбачев / Flickr/veni markovski

В Москве посчитали, что это противоречит основным законодательным принципам государства

02.05.17 35
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Министерство юстиции России отказалось вручить бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку в суд по событиям 1991 года в Литве. Об этом сообщает Вильнюсский окружной суд, который получил уведомление от российского Минюста, передает РБК.

Москва объяснила отказ положением договора о правовой помощи между Россией и Литвой. В нем говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может нанести ущерб стране или противоречит основным законодательным принципам государства.

Напомним, в октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд постановил допросить Горбачева в качестве свидетеля по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы. По версии литовских властей, тогда в результате действий советских военных возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек.

В ноябре 2016 года Вильнюсский окружной суд попросил Минюст России о правовой помощи. Как сообщала судья Вильнюсского окружного суда Айнора Корнелия Мацявичене, Горбачеву была вручена повестка. Она была направлена обычной почтой на адрес фонда Горбачева, и суд получил сообщение о ее вручении с подписью адресата.

В январе Горбачев заявил, что не намерен принимать участие в судебном процессе по событиям 1991 года в Литве.

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