Возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Кабула (столица Афганистана) в районе расположенном недалеко от посольства США, в здании которого также находится офис миссии НАТО. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на мировые СМИ.

Издание Daily Sabah пишет о 4 погибших и минимум 22 раненых.

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Со ссылкой на министра внутренних дел сообщается, что взрыв был направлен против "конвоя иностранных войск", однако являются ли погибшие военными или гражданскими лицами не уточнятется.

TOLO news со ссылкой на корреспондента на месте события сообщает, что взрыв устроил смертник, который был на вид пожилым мужчиной.