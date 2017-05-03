В США предупреждают: Россия попытается повлиять на выборы во Франции и Германии

Россия достигла поставленной цели в США – путем влияния на выборы президента в стране она посеяла вражду между американскими политиками. Скорее всего, РФ попытается проделать то же самое на выборах во Франции и Германии.

Об этом заявили экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер и директор комитета по разведке Конгресса Майкл Роджерс на мероприятии в Гарвардском университете, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Клеппер отметил, что Россия давно пыталась найти способ влияния на поведение американских избирателей, и, как оказалось, одним из наиболее эффективных стало использование социальных сетей для распространения дезинформации.

Он подчеркнул, что результат в США, Россия считает своим большим достижением и делает то же самое во Франции.

"Они будут делать это и в Германии", - добавил он.

Напомним, команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона запретила российским СМИ освещать его избирательную кампанию. "Систематическое и методическое распространение лжи - вот в чем проблема", - сказал пресс-секретарь Макрона.