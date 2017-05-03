В преддверии выборов в Британии распущен парламент

С наступлением среды, 3 мая, парламент Великобритании был распущен в связи с проведением 8 июня досрочных выборов. Об этом сообщает Украинская правда.

В соответствии с законодательством, британский парламент распускается за 25 рабочих дней до выборов.

Решение о роспуске парламента было принято по предложению премьера, которая посредством всеобщих выборов пытается укрепить позиции консерваторов перед тем, как в стране начнется активный процесс выхода страны из Евросоюза в соответствии с результатами референдума.

В среду премьер-министр будет принята королевой Великобритании Елизаветой II, которая должна будет формально утвердить роспуск парламента.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные всеобщие выборы в стране, которые состоятся 8 июня.

По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.