Вниманию отдыхающих: в Анталии введен полусухой закон

Власти турецкой провинции Анталия ввели запрет на употребление спиртных напитков за пределами отелей и заведений общественного питания.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Запрет распространяется на любое публичное употребление алкоголя в виде, способном вызвать недовольство окружающих. Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир — около 760 грн.

Местные власти призывают туристов не появляться на улицах в нетрезвом виде и не употреблять спиртные напитки в запрещенных для этого местах во избежание штрафов.

Под запрещенными местами подразумеваются: открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, не оснащенные какими-либо сооружениями, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки.

Напомним, с 2013 года в Турции действует закон, ужесточивший ограничения на продажу и употребление алкоголя, который запрещает продажу спиртных напитков в розницу после 22:00.