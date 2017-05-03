Ответственность за нападение на колонну НАТО в Кабуле взял ИГИЛ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение на колонну автомобилей НАТО в Кабуле.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на связанное с террористами новостное агентство Amaq.

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В заявлении группировки говорится, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда конвой НАТО проезжал около посольства США. В сообщении террористов говорится, что в результате взрыва погибли восемь американских солдат. Официальных подтверждений этому со стороны Пентагона пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пожилой мужчина устроил взрыв в центре Кабула. По данным МВД Афганистана, в результате произошедшего погибли восемь человек, 25 получили ранения.