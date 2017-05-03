СМИ: Путину не удалось уговорить Трампа на личную встречу

Телефонный разговор 2 мая между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не привел к прорыву в американо-российских отношениях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, передают Українські новини.

По его словам, телефонная беседа Трампа и Путина длилась почти 30 минут и была инициирована президентом РФ. По словам чиновника, в ходе разговора прорыва не произошло и администрация Дональда Трампа по-прежнему не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению конфликта в Сирии.

Источник добавил, что конкретных договоренностей о личной встрече глав двух государств на саммите G20 в июле 2017 года во время разговора не было достигнуто.

Кремль заявил, что лидеры обсудили перспективы сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом в Сирии.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе и не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН.