На Земле зафиксирован антирекорд выбросов углекислого газа

Человечеству нужно остановиться, подвести итоги и понять, как следует действовать

В апреле атмосферные уровни углекислого газа достигли антирекордного показателя за всю историю наблюдений - 410 частей на миллион.

Эти показатели были получены с обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Science Alert.

Специалисты еще в прошлом году предупреждали, что уровень в 410 ppm будет достигнут очень скоро. При этом они убеждены, что фундаментальной разницы между показателями в 400 и 410 частей на миллион нет.

"Эти вехи только цифры, но они дают нам возможность остановиться, подвести итоги и понять, как следует действовать", - подчеркнул климатолог Гевин Фостер из университета Саутгемптона.

Отметим, безопасным уровнем СО2 в атмосфере считается 350 частей на миллион.

Напомним, в Украине собрались строить ТЭС на биотопливе.