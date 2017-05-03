Генерал НАТО: США необходимо больше войск в Европе для сдерживания агрессии России

Соединенные Штаты должны иметь больше войск в Европе для сдерживания все более агрессивной России. Об этом заявил во время слушаний в Сенате американский генерал, Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти, передает Украинская правда со ссылкой на The Hill.

По его словам, силы США в Европе, которые включают две бригады боевых групп и одну ротационную бригаду, должны со временем расти.

"Россия представлена там не легкими силами, а тяжелой техникой", – сказал генерал.

Скапаротти считает, что военный контингент США в Европе необходимо усилить бронетанковой техникой.

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"Для того чтобы наши силы были более надежными и правильно укомплектованными, нам нужно больше бронетанковой техники... чтобы убедиться, что у нас есть достаточные силы, которые позволят нам сдерживать Россию", – подчеркнул он.

Напомним, Скапаротти систематически выступает за то, чтобы США противостояли агрессивному поведению России. В марте он уже призывал к увеличению численности войск США, систем и боеприпасов в Европе.

На сегодняшний день в Европе находится военный контингент США в количестве около 62 тыс. человек. Во времена холодной войны в Европе было до 300 тыс. американских военных.