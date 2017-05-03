Петиция с требованием освободить турецких журналистов собрала более 250 тыс. подписей

В Турции за решеткой находятся около 120 сотрудников СМИ

Уже более 250 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием освободить более 120 журналистов, арестованных в Турции после попытки госпереворота прошлым летом. Об этом сообщает парозащитная организация Amnesty International, передает Укринформ.

К кампании #FreeTurkeyMedia присоединились ведущие журналисты, карикатуристы и всемирно известные художники.

"Большое количество турецких независимых журналистов застряли за решеткой, они удерживаются в течение нескольких месяцев без предъявления обвинения или суда, или сталкиваются с преследованием из-за нечетких антитеррористических законов", - отметил генеральный секретарь Amnesty Салил Шетти.

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В организации призвали власти Турции немедленно освободить задержанных журналистов.

"Сегодня наши мысли со всеми журналистами, которые в тюрьме или сталкиваются с угрозами и репрессиями, но наше особое внимание сосредоточено на Турции, где за свободное выражение безжалостно заставляют молчать. Мы призываем власти Турции немедленно и безоговорочно освободить всех журналистов, заключенных просто за выполнение своей работы", - добавил Шетти.

Руководимая Amnesty International при поддержке многих других организаций кампания призывает людей разместить в Twitter "солидарное селфи".

Напомним, после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года по крайней мере 156 СМИ были закрыты, около 2,5 тыс. журналистов и других работников СМИ потеряли свои рабочие места.