В Венеции решительно настроены на борьбу с туристами

Городской муниципалитет Венеции намерен установить специальные счетчики для подсчета туристов.

Сделано это будет с целью сокращения их количества в городе.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Corriere.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что "план установки счетчиков является долгожданным мероприятием, дающим конкретные ответы на вопрос, как урегулировать туристические потоки и сделать их совместимыми с повседневной жизнью местных жителей".

Счетчики появится в ближайшее время у мостов Калатрава и Скальци.

Отметим, местные жители регулярно уже не просто жалуются, а выходят на акции протеста против засилья туристов в городе. Так, в ноябре прошлого года митингующие повесили над знаменитым мостом Риальто баннер с надписью "Venexodus" ("исход из Венеции").

Одна из причин акции в том, что наличие большого количества туристов приводит к росту арендной платы и нехватке жилья для местных жителей. По данным venessia.com, ежегодно Венеция теряет около тысячи коренных жителей. Население города к настоящему времени сократилось до 55 тысяч человек, тогда как в 1951 году оно составляло 175 тысяч.

Напомним, для туристов на Евровидение - 2017 создан "Гид по безопасности".