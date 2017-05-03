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Главная » Мир » Навального исключили из президентской гонки в России
Навального исключили из президентской гонки в России
Алексей Навальный / Фото из открытых источников

Навального исключили из президентской гонки в России

Вступил в силу приговор российскому оппозиционеру по "делу Кировлеса"

03.05.17 532
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Судья Кировского областного суда Михаил Обухов оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по"делу Кировлеса".

Таким образом, приговор суда вступил в силу, и теперь оппозиционер не сможет участвовать в выборах президента. Об этом сообщает Интерфакс

"Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Согласно пункту 5.2 закона РФ "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Теперь Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшие десять лет, если суд не снимет с него судимость.

Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Следовательно, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.

Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

 

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