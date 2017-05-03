Принятие скандального закона о московских хрущевках хотят отложить

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля второе чтение проекта закона о реновации жилищного фонда Москвы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Володин считает, что нельзя принимать законопроект, пока не закончился поадресный опрос москвичей и не прошли парламентские слушания по этому вопросу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом

Голосования по сносу каждого конкретного дома пройдут с 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах государственных услуг "Мои документы".

Отметим, в программу реновации включили 4566 домов. Они расположенных в 85 районах старой Москвы и в шести районах на новых территориях.

Напомним, 20 апреля Госдума приняла законопроект о сносе московских хрущевок в первом чтении. Проект закона лишает жильцов сносимых домов права оспаривать решение о сносе в суде. Москвичи смогут оспорить только решение о предоставляемом им взамен новом жилье.