Принятие скандального закона о московских хрущевках хотят отложить

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля второе чтение проекта закона о реновации жилищного фонда Москвы.
Об этом сообщают российские СМИ.
Володин считает, что нельзя принимать законопроект, пока не закончился поадресный опрос москвичей и не прошли парламентские слушания по этому вопросу.
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Голосования по сносу каждого конкретного дома пройдут с 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах государственных услуг "Мои документы".
Отметим, в программу реновации включили 4566 домов. Они расположенных в 85 районах старой Москвы и в шести районах на новых территориях.
Напомним, 20 апреля Госдума приняла законопроект о сносе московских хрущевок в первом чтении. Проект закона лишает жильцов сносимых домов права оспаривать решение о сносе в суде. Москвичи смогут оспорить только решение о предоставляемом им взамен новом жилье.