Президент Молдовы не хочет лишаться российских войск

Президент Молдовы Игорь Додон увидел в решении Конституционного суда страны о неконституционности пребывания войск РФ в Приднестровье "проблему".

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Facebook президента Молдовы.

По словам Додона, проблема заключается в формулировке суда, которая оставляет место для различных интерпретаций и политических спекуляций.

При этом президент обвинил судей КС в заангажированности.

"Не в первый раз этот состав Конституционного суда кланяется перед унионистами. Создается впечатление, что судьи КС хотели и букву Конституции соблюсти, и румынское гражданство не скомпрометировать", - написал он.

Кроме того, Додон отметил, что решение суда побуждает его к решительным действиям.

"Состав КС изменится, но страна останется и сохранит то, что судьи ставят под сомнение", - добавил он.

Напомним, 2 мая Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских войск на территории Приднестровского региона является неконституционным.