В США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на командование глобальных ударных сил ВВС США, испытание состоялось на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.
Ракета преодолела около 6,7 тысяч километров и упала в заданном районе на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.
Напомним, Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования.