Тереза Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в Британии

Британский премьер считает, что кое-кто в Брюсселе хочет, чтобы переговоры по Brexit провалились

Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила европейских политиков в угрозах Великобритании, призванных повлиять на результат выборов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мэй также резко высказалась в адрес "бюрократов из Брюсселя", выступая после встречи с королевой, на которой она официально отчиталась о роспуске парламента.

"Позиция Европейской комиссии в отношении переговоров стала жестче. Угрозы в отношении Великобритании были высказаны европейскими политиками и официальными лицами. Все эти действия были специально рассчитаны на то, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня", - заявила Мэй.

По ее словам, кое-кто в Брюсселе хочет, чтобы переговоры по Brexit провалились, а европейская пресса исказила позицию Великобритании на этих переговорах. Мэй также заявила, что следующие пять лет определят курс Соединенного Королевства для будущих поколений.

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Ранее сообщалось о тяжелой атмосфере на обеде британского премьер-министра Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на прошлой неделе. По итогам Юнкер якобы сказал, что Мэй "живет в другой галактике". Британский премьер, в свою очередь, заявила, что Брюсселю будет "дьявольски трудно" вести с ней переговоры.

Британский парламент был официально распущен в полночь 3 мая в связи с досрочными выборами.

С этого момента любые виды деятельности законотворческого органа Великобритании приостанавливаются, а депутаты теряют статус членов парламента. Им дается несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места.

При этом премьер-министр Тереза Мэй и члены ее правительства продолжат работу до выборов.