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Главная » Мир » Директор ФБР пообещал "прививки" против российской пропаганды

Директор ФБР пообещал "прививки" против российской пропаганды

Директор ФБР пообещал "прививки" против российской пропаганды
Джеймс Коми / Фото: Federal Bureau of Investigations

Федеральное бюро расследований воспринимает это очень серьезно

03.05.17 137
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Самое эффективное противодействие попыткам россиян вмешаться во внутренние процессы США – рассказать людям обо всех их методах и приемах воздействия на сознание, чтобы они потеряли свою эффективность в дальнейшем. Об этом заявил директор ФБР Джеймс Коми в интервью CNN накануне повторных слушаний в Сенате США относительно вмешательства России в президентские выборы, передает Укринформ.

"Мы будем делать все, что можем, чтобы установить, расследовать и отреагировать на усилия по вмешательству в избирательный процесс. Одна из важнейших вещей, которую мы можем сделать, – это быть прозрачными в усилиях, направленных на вмешательство в наши процессы", - отметил глава Федерального бюро расследований.

По его словам, эта проблема сейчас стоит очень остро, учитывая возможности неприятелей. Он уточнил, что речь идет прежде всего о России, которая в прошлом году "использовала все возможные векторы, пытаясь повлиять и подорвать нашу собственную веру в демократические процессы". Коми подчеркнул, что ФБР воспринимает это очень серьезно.

"В центре наших усилий – выяснить, что происходит, и поделиться этим, чтобы сделать "иммунизацию" для американцев", - отметил Коми.

Он также отметил, что некоторые усилия россиян основываются на подходах и методах еще советской эры. Однако инструменты, которые используются сейчас, стали более мощными. В частности, это социальные медиа.

"Следовательно, наиболее важная вещь, которую нужно сделать, это доказать людям: то, что они читают, возможно, формируется "троллями" на форумах, которые рассчитывают, что сообщениями в Twitter подорвут наши убеждения. Поэтому прозрачность и иммунизация - наиболее важные вещи, которые мы должны обеспечить", - заметил директор ФБР.

Напомним, в конце апреля в Польше создали неправительственную организацию, которая будет заниматься выявлением российской пропаганды и противодействием ей - "Центр анализа пропаганды и дезинформации".

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