Французы отдали предпочтение Макрону на заключительных дебатах с Ле Пен, - опрос

Во Франции перед вторым туром выборов прошли заключительные дебаты между лидером ультраправого Национального Фронта Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном.

Согласно результатам опроса, которые опубликовал французский канал BMFTV, зрители назвали Макрона более убедительным. Об этом сообщает Украинская правда.

Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, в то время как Ле Пен - 34%. По результатам опроса 3% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен среди 1314 зрителей в возрасте старше 18 лет, которые наблюдали за президентскими дебатами. Респонденты были опрошены по Интернету в конце дебатов.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Согласно окончательным данным голосования, независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Ле Пен заручилась поддержкой 21,53% голосов избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который состоится 7 мая.