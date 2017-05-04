Тиллерсон: Между США и Россией отсутствует доверие

По многим вопросам сотрудничество с РФ не слишком полезное

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что пока доверия между Вашингтоном и Москвой практически нет. Об этом он заявил 3 мая в ходе выступления в Государственном департаменте, передает Радио Свобода.

Договор по контролю за вооружениями и ситуацию в Украине он назвал сферами, где Россия "не слишком полезна сегодня".

При этом Тиллерсон отметил необходимость восстановления определенного уровня доверия с Россией.

"Нам нужно работать над длинным списком вещей - он наших военных соглашений и ядерных договоренностей - до Украины, Крыма и других мест, где Россия является не слишком полезной. Надеюсь, что мы сможем начать строить новый путь к сотрудничеству. Не знаю, удастся ли это, но мы попробуем", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важности обеспечения прекращения огня.