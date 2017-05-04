Макрон: Я не буду подчиняться диктату Путина

Москва должна соблюдать взятые на себя обязательства в Донбассе

В случае победы на выборах президента Франции Эммануэль Макрон намерен обсуждать с Москвой вопросы конфликта на востоке Украины и войны в Сирии. Об этом он заявил в ходе дебатов с Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов президента Франции, передает RFI.

"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - заявил он.

По его словам, необходимо добиться деэскалации в Донбассе, и Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства.

Ле Пен в свою очередь заявила, что выступает за сближение с Россией.

"Не нужно вести холодную войну с Россией. Это большая страна. Россия не демонстрировала враждебности по отношению к Франции", - сказала лидер ультраправых.

Напомним, 3 мая во Франции перед вторым туром выборов прошли заключительные дебаты между лидером ультраправого Национального Фронта Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном. Согласно результатам опроса, Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, в то время как Ле Пен - 34%.