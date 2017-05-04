Директор ФБР: Россия – самая крупная угроза на земле

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику. По его мнению, Россия - это "самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей", передает Русская служба BBC.

Выступая на сенатских слушаниях, он отвечал на вопросы о предполагаемой роли российских властей в победе Дональда Трампа на президентских выборах, а также о расследовании, которое ФБР вело перед выборами в отношении соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Бюро незадолго до выборов объявило, что возобновляет расследование по факту возможного использования Клинтон личной почты в рабочих целях. На этом фоне рейтинг Клинтон несколько упал.

Коми заявил, что его становится плохо от одной только мысли о том, что он мог повлиять на результаты президенстких выборов в США. Однако он считает, что скрыть обнаружение новых электронных писем Хиллари Клинтон за несколько дней до выборов было бы катастрофой.

"Меня слегка подташнивает, когда я думаю, что мы могли оказать какое-то влияние на результаты выборов. Однако, честно, я бы не поменял решение", - заявил он.

Коми подчеркнул, что если бы он не проинформировал Конгресс об обнаружении новых электронных писем, это было бы сокрытием информации.

Ранее экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер и директор комитета по разведке Конгресса Майкл Роджерс заявили, что Россия достигла поставленной цели в США – путем влияния на выборы президента в стране она посеяла вражду между американскими политиками. По их мению, РФ попытается проделать то же самое на выборах во Франции и Германии.