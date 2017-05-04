Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Палата представителей США приняла законопроект по противодействию скрытому влиянию России
Палата представителей США приняла законопроект по противодействию скрытому влиянию России
Getty Images

Палата представителей США приняла законопроект по противодействию скрытому влиянию России

Документ также направлен на борьбу с террористами и усиливает контроль над американскими разведслужбами

04.05.17 24
1000

3 мая нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который расширяет усилия американского правительства по противодействию влияния России на внутреннюю политику Соединенных Штатов и других стран. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

"Палата представителей в среду приняла законопроект о разведывательной политике, который увеличивает усилие против потенциальной скрытой компании влияния России на Соединенные Штаты и другие страны, а также стремится усилить контроль Конгресса над американскими разведслужбами", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ предусматривает противодействие террористическим атакам и должен поспособствовать борьбе с террористами в Ираке, Сирии, Северной Африке и других странах. Проект закона поддерживает контрразведывательные программы на территории США, реагирование на угрозы в киберпространстве, в космическом пространстве и на море.

В то же время документ предусматривает усиление мониторинга со стороны Наблюдательного совета по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод. Это независимое агентство, созданное после событий 11 сентября 2001 года для обеспечения баланса между усилиями федерального правительства по предотвращению терроризма с защитой неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод.

Документ включает также засекреченное приложение, которое не обнародуется.

Ожидается, что в верхней палате Конгресса законопроект будет принят на текущей неделе.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Директор ФБР: Россия – самая крупная угроза на землеМакрон: Я не буду подчиняться диктату ПутинаТиллерсон: Между США и Россией отсутствует доверие

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 4889
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3502
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7530
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2469
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5426
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1152
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1591
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1740
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1905
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3686
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 15869 / 35056
  2. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 2181 / 2385
  3. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 1843 / 2138
  4. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 1468 / 1532
  5. В Киеве нашли древнеегипетскую мумию 1370 / 1574
  6. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 1361 / 3831
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1236 / 2530
  8. Памятник Бернесу исчез. Обнаружено его отсутствие, - Нацполиция 1234 / 1384
  9. Порошенко: Собственники конфискованных средств режима Януковича так и не объявились 1174 / 1303
  10. Аваков показал новые гибридные Mitsubishi, которые получит полиция 1089 / 1227
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 37 / 35056
  2. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 27 / 2138
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 5 / 7530
  4. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 5 / 1532
  5. Анархия высокоразвитых. Есть ли жизнь после иерархии 5 / 566
  6. Государственная медицина - это грузовик без тормозов, который летит на тебя, – врач Наталья Лелюх 4 / 20620
  7. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 4 / 3831
  8. В Киеве началась установка "умных" подземных мусорных баков 4 / 829
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 4 / 44294
  10. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 3 / 4889
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.