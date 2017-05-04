Палата представителей США приняла законопроект по противодействию скрытому влиянию России

Документ также направлен на борьбу с террористами и усиливает контроль над американскими разведслужбами

3 мая нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который расширяет усилия американского правительства по противодействию влияния России на внутреннюю политику Соединенных Штатов и других стран. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

"Палата представителей в среду приняла законопроект о разведывательной политике, который увеличивает усилие против потенциальной скрытой компании влияния России на Соединенные Штаты и другие страны, а также стремится усилить контроль Конгресса над американскими разведслужбами", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ предусматривает противодействие террористическим атакам и должен поспособствовать борьбе с террористами в Ираке, Сирии, Северной Африке и других странах. Проект закона поддерживает контрразведывательные программы на территории США, реагирование на угрозы в киберпространстве, в космическом пространстве и на море.

В то же время документ предусматривает усиление мониторинга со стороны Наблюдательного совета по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод. Это независимое агентство, созданное после событий 11 сентября 2001 года для обеспечения баланса между усилиями федерального правительства по предотвращению терроризма с защитой неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод.

Документ включает также засекреченное приложение, которое не обнародуется.

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Ожидается, что в верхней палате Конгресса законопроект будет принят на текущей неделе.