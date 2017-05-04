Facebook за три месяца заработал свыше $3 млрд

Чистая прибыль Facebook по итогам первого квартала 2017 года составила $3,064 млрд.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Facebook, на который ссылаются мировые СМИ.

Так в прошлом году чистая прибыль компании за первый квартал года составила $1,738 млрд. Таким образом, чистая прибыль возросла на 76%.

Кроме того, вырос также и общий доход компании, он составил $8 млрд против $5,382 млрд за прошлый года (рост 49%).

Увеличились также затраты и расходы, они составили $4,705 млрд против $3,372 млрд в 2016 году (рост 40%).

Количество ежедневных активных пользователей за год составило 1,28 млрд человек (рост на 18%). Количество активных пользователей в месяц достигло 1,94 млрд (рост 17%).

Доля доходов от мобильной рекламы составила 85% от всех рекламных доходов, в прошлом году доля доходов от рекламы составляла 82%.

Напомним, Facebook признал, что стал полем боя для правительств разных стран.