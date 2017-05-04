Трамп хуже всех моих страшных историй, - Стивен Кинг

Знаменитый американский писатель уверен, что твиты президента США Дональда Трампа говорят о наличии у него психического расстройства, а самого американского лидера Стивен Кинг считает страшнее своих рассказов.

Об этом Кинг написал у себя в Twitter.

"Твиты Дональда Трампа в его первые 100 дней на посту президента нарисовали четкий портрет: Трамп почти хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", - заявил литератор.

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"То, что этот парень держит палец на ядерной кнопке, хуже любой страшной истории, которую я писал когда-либо", - отметил Кинг в соцсети.

Напомним, Трамп считает первые 100 дней своего президентства лучшими в истории США.