Самой счастливой страной мира стала Норвегия

Счастливые страны вырабатывают уникальные правила в стране, а не внедряют искусственные нормы, работающие в других местах

В рейтинге самых счастливых стран мира топовые позиции начиная с 2012 года занимают Швейцария, Исландия, Дания и Норвегия.

В этом году рейтинг самых счастливых стран возглавила Норвегия, опередив Данию.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Ученые из Колумбийского университета, Лондонской школы экономики и Университета Британской Колумбии напомнили о том, что успех - это больше, чем экономический рост и другие подобные статистические данные. Люди счастливее, когда они богаче и здоровее, но есть и ряд других факторов, способствующих восприятию благосостояния.

Другие шесть составляющих - валовой внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода выбора жизни, щедрость и свобода от коррупции.

Две составляющие - социальная поддержка и щедрость - независимые от экономического развития или политической системы. Это и объясняет, почему некоторые относительно бедные, институционально слабые страны имеют более счастливое население, чем сильнейшие западные демократии.

Например, скандинавские страны являются одними из самых счастливых стран мира в связи с наличием такой важной части социального капитала внутри страны как взаимное доверие. "Люди этих стран более охотно платят налоги, они менее склонны к коррупции, а системы социальной защиты, которые расширяются, становятся нормой", - говорится в отчете ученых.

Также, счастливые страны вырабатывают уникальные правила в стране, а не внедряют искусственные нормы, работающие в других местах.

Напомним, Украина оказалась самой несчастной страной в Европе, – рейтинг.