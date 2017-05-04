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Главная » Мир » В России прекращен выпуск самолетов АН-140
В России прекращен выпуск самолетов АН-140
Фото: MilitaryRussia.Ru

В России прекращен выпуск самолетов АН-140

Причина  - в разрыве кооперационных связей с украинским госпредприятием "Антонов"

04.05.17 1288
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Самарский завод "Авиакор" завершил выпуск регионального турбовинтового самолета Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с разработчиком самолета - украинским госпредприятием "Антонов".

Об этом сообщает ЦТС.

Одной из причин остановки проекта стало отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 - "Антоновым" в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий.

В то же время Авиакор отмечает, что Ан-140-100 является единственным в России региональным самолетом, предназначенным заменить самый массовый самолет времен СССР - Ан-24.

Напомним, Украина уже выполняет в одностороннем порядке договор об "открытом небе".

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