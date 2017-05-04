22-летняя Хильда Клейтон из США, работавшая военным фотографом в Афганистане, сделала фотографию взрыва, унесшего ее жизнь.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.
Трагедия произошла во время учений Афганской национальной армии, когда под руководством американских специалистов неожиданно разорвался минометный ствол.
Хильда успела сфотографировать момент взрыва, от которого погибла она, а также четверо местных военных.
Инцидент случился в 2013 году. Однако родственники погибшей и военные только сейчас согласились опубликовать снимок в СМИ.
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