Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Фото Американка сняла взрыв, лишивший ее жизни

Фото Американка сняла взрыв, лишивший ее жизни

<span class="label red">Фото</span> Американка сняла взрыв, лишивший ее жизни
Фото: ВВС

Трагедия произошла во время учений Афганской национальной армии

04.05.17 523
1000

22-летняя Хильда Клейтон из США, работавшая военным фотографом в Афганистане, сделала фотографию взрыва, унесшего ее жизнь.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

Трагедия произошла во время учений Афганской национальной армии, когда под руководством американских специалистов неожиданно разорвался минометный ствол. 

Хильда успела сфотографировать момент взрыва, от которого погибла она, а также четверо местных военных.

Инцидент случился в 2013 году. Однако родственники погибшей и военные только сейчас согласились опубликовать снимок в СМИ.

Напомним, Freedom House озвучила основные проблемы СМИ в Украине.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Весь мир стал на защиту турецких журналистовОтветственность за нападение на колонну НАТО в Кабуле взял ИГИЛГенсек ООН призвал мировых лидеров защищать свободу СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5011
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3590
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7710
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2549
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5465
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1165
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1629
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1757
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1940
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3801
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 20803 / 39789
  2. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 2325 / 2537
  3. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 1946 / 2225
  4. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1889 / 3190
  5. Умер один из старейших актеров мира 1577 / 1712
  6. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 1531 / 1586
  7. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 1499 / 3974
  8. В Киеве нашли древнеегипетскую мумию 1411 / 1612
  9. Памятник Бернесу исчез. Обнаружено его отсутствие, - Нацполиция 1248 / 1398
  10. Порошенко: Собственники конфискованных средств режима Януковича так и не объявились 1183 / 1314
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 69 / 39789
  2. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 27 / 2225
  3. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 7 / 3190
  4. Анархия высокоразвитых. Есть ли жизнь после иерархии 5 / 568
  5. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 5 / 1059
  6. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 5 / 7710
  7. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5 / 3974
  8. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 5 / 1586
  9. Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине 4 / 265
  10. В Киеве началась установка "умных" подземных мусорных баков 4 / 901
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.