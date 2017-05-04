На крупнейшую авиабазу в Польше в сельской гмине Повидз (на северо-западе страны) прибыли три вертолета Sikorsky UH-60L Black Hawk (Черный ястреб).
Об этом сообщило Радио Польша.
Ястребов вместе с 50 военными выделили США. Укрепления на польскую авиабазу прибыло из 10 Боевой авиационной бригады 10 Горной дивизии армии США.
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Впоследствии к ним присоединятся еще штурмовые вертолеты Apache и тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook.
Напомним, в Эстонию прибыли американские истребители пятого поколения.