Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Американские Черные ястребы прилетели в Польшу

Видео Американские Черные ястребы прилетели в Польшу

<span class="label red">Видео</span> Американские Черные ястребы прилетели в Польшу
Фото: Org Store - X-Plane.org

Скоро подлетят  еще штурмовые вертолеты Apache и тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook

04.05.17 1021
1000

На крупнейшую авиабазу в Польше в сельской гмине Повидз (на северо-западе страны) прибыли три вертолета Sikorsky UH-60L Black Hawk (Черный ястреб).

Об этом сообщило Радио Польша.

Ястребов вместе с 50 военными выделили США. Укрепления на польскую авиабазу прибыло из 10 Боевой авиационной бригады 10 Горной дивизии армии США.

Впоследствии к ним присоединятся еще штурмовые вертолеты Apache и тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook.

Напомним, в Эстонию прибыли американские истребители пятого поколения.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской РадеПольская полиция разогнала противников марша ультраправыхВ Польше создан Центр по противодействию российской пропаганде

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5035
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3609
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7770
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2563
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5475
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1171
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1648
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1763
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1949
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3843
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 21880 / 41216
  2. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 2343 / 2565
  3. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1981 / 3324
  4. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 1959 / 2250
  5. Умер один из старейших актеров мира 1621 / 1777
  6. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 1539 / 1599
  7. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 1522 / 4010
  8. В Киеве нашли древнеегипетскую мумию 1415 / 1624
  9. Памятник Бернесу исчез. Обнаружено его отсутствие, - Нацполиция 1249 / 1401
  10. В России прекращен выпуск самолетов АН-140 1233 / 1427
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 74 / 41216
  2. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 27 / 2250
  3. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 7 / 3324
  4. Анархия высокоразвитых. Есть ли жизнь после иерархии 5 / 569
  5. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 5 / 1114
  6. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 5 / 7770
  7. Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине 5 / 311
  8. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5 / 4010
  9. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 5 / 1599
  10. В Киеве началась установка "умных" подземных мусорных баков 4 / 924
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.