Украинцам следует безотлагательно покинуть Ливию, - МИД

Местные власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок и безотлагательно покинуть Ливию в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в этой стране.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД, передает Интерфакс-Украина.

Среди причин такого решения во внешнеполитическом ведомстве указали: активизацию террористических группировок в Ливии, рост количества вооруженных нападений, захват в заложники иностранцев, трудоустроенных в Ливии, в том числе в местных медицинских учреждениях; систематические задержания в территориальных водах этой страны морских судов, в состав экипажей которых входят и украинские моряки.

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"В связи с этим МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает находится в упомянутой стране, безотлагательно покинуть ее территорию", - заявили в МИД.

Кроме того, на данный момент ливийские власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

Напомним, украинское посольство в Ливии временно переехало в Тунис из-за угрозы безопасности его персоналу.