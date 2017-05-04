Турция, Россия и Иран договорились о зонах деэскалации в Сирии

Следующий раунд переговоров в Астане пройдет в середине июля

Участники междусирийских переговоров в Астане с участием стран-гарантов перемирия подписали 4 мая меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

В решении отмечается, что вся провинция Идлиб, части провинций Алеппо, Латакия, Хама и Хомс, районы Дамаска и Восточной Гуты, а также части провинций Дараа и Кунейтра включены в зоны деэскалации.

В зонах деэскалации воздушное пространство будет закрыто для сил президента Сирии Башара Асада, однако небо в этих районах останется под контролем ВКС России.

Демаркация зон деэскалации будет осуществлена позже в рамках рабочих групп, установленных странами-гарантами (Россия, Турция, Иран).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что следующий раунд переговоров в Астане пройдет в середине июля.