В Венесуэле убили лидера студенческого движения

В Венесуэле убит лидер студенческого движения политехнического университета штата Ансоатеги Хуан Лопес. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Globovision.

Глава студенческой организации участвовал в собрании, во время которого к нему подошел неизвестный и произвел несколько выстрелов. В результате случившегося пострадали еще три человека. Нападавшему удалось скрыться на мотоцикле. Мотивы преступника пока не установлены. Генеральная прокуратура сообщила, что начала расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле 4 мая проходили студенческие акции протеста против действий местного правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. В ходе разгона демонстраций пострадал 161 человек.

Ранее на этой неделе Николас Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи - органа, способного внести изменения в конституцию страны и действующий государственный строй.