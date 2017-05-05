Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Трамп разрешил церкви политическую агитацию

Трамп разрешил церкви политическую агитацию

Трамп разрешил церкви политическую агитацию
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

Указ президента должен одобрить конгресс США

05.05.17 35
1000

Президент США Дональд Трамп 4 мая подписал указ о религиозных свободах, смягчающий запрет на политическую агитацию в церкви. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Таким образом, религиозные группы могут получить возможность напрямую поддерживать того или иного кандидата на выборах, тогда как ранее действовал запрет на такую поддержку, введенный президентом Линдоном Джонсоном.

"Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих притесняли, запугивали или затыкали им рот", - заявил Трамп.

Однако для того, чтобы полностью отменить поправку, президенту еще нужно одобрение конгресса.

Указ также разрешает религиозным группам не снабжать средствами контрацепции своих сотрудников - раньше к этому их обязывала система медицинской страховки Obamacare.

Указ не включает в себя разрешения бизнесам отказывать в обслуживании геям, ссылаясь на свободу вероисповедания - этого опасались многие организации, выступающие за гражданские свободы и права ЛГБТ.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Трамп принял решение насчет своих первых зарубежных визитовТрамп хуже всех моих страшных историй, - Стивен КингПалата представителей США приняла законопроект по противодействию скрытому влиянию России

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5201
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3724
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8047
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2664
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5534
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1190
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1713
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1794
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1996
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4365
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 18400 / 52108
  2. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 2089 / 2386
  3. Умер один из старейших актеров мира 1780 / 1962
  4. В России прекращен выпуск самолетов АН-140 1627 / 1871
  5. Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии 1273 / 1657
  6. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1266 / 3712
  7. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 1209 / 1369
  8. Американские Черные ястребы прилетели в Польшу 1167 / 1327
  9. В Киеве вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни 1163 / 1287
  10. Арку Дружбы народов додекорируют национальным орнаментом 997 / 1113
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 71 / 52108
  2. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 20 / 1552
  3. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 12 / 3712
  4. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 7 / 2386
  5. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 6 / 1369
  6. Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине 5 / 435
  7. В Кабмине подсчитали, сколько будет стоить перепись населения Украины 4 / 1031
  8. Треть товаров в украинских магазинах не соответствует даже украинским нормам 4 / 790
  9. Трамп хуже всех моих страшных историй, - Стивен Кинг 4 / 570
  10. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4 / 2369
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.