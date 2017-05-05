Макрон лидирует в последний день агиткампании перед выборами президента Франции

Явка французов на выборы может быть самой низкой с 1965 года

Независимый центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в последние дни агитационной кампании увеличил свой отрыв от крайне правого кандидата Марин Ле Пен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу Elabe, за Макрона готовы отдать голос 62% избирателей во втором туре, за Ле Пен намерены проголосовать 38%. Результат для центристского кандидата улучшился на 3% по сравнению с последним опросом Elabe. Опрос был проведен после финальной телевизионной дискуссии между двумя соперниками в среду.

Отдельный опрос Odoxa показывает, что четверть французского электората, вероятно, воздержится от голосования в воскресенье, 7 мая.

Прогнозируемый уровень воздержания от голосования может быть самым высоким со времен выборов 1965 года, что подчеркивает разочарование многих избирателей в том выборе, с которым они сейчас сталкиваются.

По данным министерства внутренних дел Франции, уровень явки на первый тур выборов был около 78%.

Напомним, во Франции зрители поддержали Макрона на дебатах с Ле Пен - ему отдали предпочтение 63% телезрителей.