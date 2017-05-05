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Главная » Мир » Сирийские повстанцы считают план "безопасных зон" угрозой целостности страны

Сирийские повстанцы считают план "безопасных зон" угрозой целостности страны

Сирийские повстанцы считают план "безопасных зон" угрозой целостности страны
Переговоры в Астане / Фото: Голос Америки

Иран не может выступать гарантом какого-либо плана прекращения боевых действий

05.05.17 29
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Вооруженная оппозиция Сирии, противостоящая режиму местного диктатора Башара Асада, российским военным и террористам "Исламского государства", отвергла предложение РФ по созданию зон безопасности. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление делегата повстанцев Осаму Абу Зайда.

Сирийская оппозиция убеждена, что "план Кремля" является угрозой для территориальной целостности страны. При этом Абу Зайд заявил, что признавать Иран гарантом какого-либо плана прекращения боевых действий невозможно.

"Мы хотим, чтобы Сирия сохранила свою целостность. Мы против разделения Сирии. Что касается соглашений, мы не являемся участниками этого соглашения и, разумеется, никогда его не поддержим, пока Иран считается его гарантом", - сказал он.

Напомним, 4 мая Турция, которая в определенной степени поддерживает сирийских повстанцев, и Иран, поддерживающий Асада, согласились на предложение Москвы о создании в Сирии "зон деэскалации". Меморандум предусматривает установление четырех "зон деэскалации" в разных частях Сирии.

ООН приветствовала эту инициативу, США отнеслись к ней скептически.

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