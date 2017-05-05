Стоит C919 в два раза дешевле Boeing 737 или Airbus A320

В пятницу, 5 мая, в международном аэропорту Шанхая выполнил свой первый полет новый пассажирский самолет китайской разработки С919.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CGTN‏.

По замыслу производителя - государственной компании Comac, самолет должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320.

Лайнер рассчитан на перевозку 168 пассажиров на расстояние до 4 тысяч километров. В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолетом на мировом рынке.

Стоимость самолета составит около 50 млн долларов - меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.

Свой первый взлет С919 совершил без пассажиров, на его борту находилось всего пять человек - пилоты и инженеры.

Напомним, на одесском заводе обнаружен украденный ангольский самолет.