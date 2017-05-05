В пятницу, 5 мая, в центре Москвы произошел масштабный пожар в одном из зданий на Лубянке.
В связи с этим движение транспорта по Лубянскому проезду и Славянской площади перекрыто.
Пожар, площадь которого оценивается в 3 тысячи квадратных метров, полыхает в выселенном трехэтажном здании.
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О пострадавших пока не сообщается. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.
Напомним, на Лубянской площади в Москве находится главный офис ФСБ России.