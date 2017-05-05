В России собираются выпускать вино Dimon

Итальянская винодельческая компания ColleMassari собирается выпускать в России вино Dimon.
Его название которого является отсылкой к расследованию фонда Алексея Навального про винодельческие угодья премьер-министра Дмитрия Медведева в Италии.
Об это сообщают российские информагентства.
Совладелица итальянской компании Мария Ирис уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент.
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Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов отмечает, что на данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. Как правило, между регистрацией бренда и выходом продукта проходит несколько лет. Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Хотя возможно вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков в том числе и руководству страны.
Напомним, Госдума РФ отказалась проверять Медведева на коррупцию.