Российским журналистам хотят запретить писать о суицидах

Депутаты Госсовета Удмуртии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает журналистам и блогерам писать о самоубийствах.
Документ опубликован на сайте Думы.
Удмуртские депутаты предложили запретить писать о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного суицида и распространять прямые или косвенные призывы к совершению суицида.
"Сноб" отмечает, в середине апреля Госдума одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за склонение к суициду. Поправки подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на основании сведений, что в соцсети "ВКонтакте" существуют "группы смерти", которые подталкивают подростков к самоубийствам.
Напомним, в России количество самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%.