English теряет свое значение в Европе, - Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что английский язык теряет свое значение в континентальной Европе.

Об этом он заявил во Флоренции, выбрав в качестве языка своего выступления французский:

"Английский постепенно свое теряет значение в Европе… а во Франции в это воскресенье пройдут выборы, и я хочу, чтобы французский народ понял, что я говорю о важности ЕС", - цитирует мировые СМИ его слова.

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Отметим, заявление Юнкера прозвучало на фоне увеличивающейся напряженности в отношениях между Лондоном и Брюсселем, спровоцированной сложными переговорами о выходе Великобритании из состава ЕС.

Напомним, странам-членам ЕС запретили вести сепаратные переговоры с Британией по Brexit.