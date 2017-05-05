English теряет свое значение в Европе, - Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что английский язык теряет свое значение в континентальной Европе.
Об этом он заявил во Флоренции, выбрав в качестве языка своего выступления французский:
"Английский постепенно свое теряет значение в Европе… а во Франции в это воскресенье пройдут выборы, и я хочу, чтобы французский народ понял, что я говорю о важности ЕС", - цитирует мировые СМИ его слова.
Отметим, заявление Юнкера прозвучало на фоне увеличивающейся напряженности в отношениях между Лондоном и Брюсселем, спровоцированной сложными переговорами о выходе Великобритании из состава ЕС.
Напомним, странам-членам ЕС запретили вести сепаратные переговоры с Британией по Brexit.