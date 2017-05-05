Анкара отклонила апелляцию Викимедии

В пятницу, 5 мая, турецкий суд отклонил апелляцию "Викимедиа", которая просила прекратить блокировку интернет-энциклопедии "Википедия" в Турции.
Об этом сообщают мировые СМИ.
"Суд в Анкаре отклонил апелляцию, поданную ранее на этой неделе фондом "Викимедиа", которому принадлежит доменное имя "Википедии", - говорится в сообщении.
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По словам турецких чиновников, "Википедия" не удалила якобы фальшивый контент, связывавший Турцию с террористическими группами.
Напомним, что доступ к электронной энциклопедии был заблокирован 29 апреля Управлением информационных и коммуникационных технологий Турции и остался в силе после того, как на этой неделе был подтвержден распоряжением суда.
Такой шаг вызвал протест среди активистов, выступающих за свободу информации. Они обвиняют Турцию в том, что она практикует запреты на сайтах и в социальных сетях с "тревожной регулярностью".