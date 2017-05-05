В США самолет сорвался с обрыва, двое погибших

В пятницу, 5 мая, в штате Западная Виргиния (США) грузовой самолет службы доставки UPS сошел с полосы во время посадки в аэропорту Йигер и сорвался с обрыва.

Об этом сообщили мировые СМИ со ссылкой на MetroNews.

"Он совершил очень жесткую посадку и выкатился в зеленую зону", - заявил представитель аэропорта Майк Планте.

По его словам, самолет эксплуатировался Air Cargo Carrier, подрядчиком UPS. Сегодня утром самолет вылетел из Луисвилла и приземлился на пятой взлетно-посадочной полосе аэропорта Йегер в 6:53 утра, когда "врезался во взлетно-посадочную полосу ... и ушел влево от нее".

На месте происшествия работает спасательная служба, однако самолет сорвался с крутого обрыва и находится в труднодоступной местности. Спасателям пришлось использовать цепные пилы, чтобы добраться к месту падения.

Позже стало известно, что в аварии погибли оба человека, находившиеся на борту - пилот и второй пилот.

Напомним, китайский конкурент Boeing совершил первый полет.