Чешский премьер передумал уходить в отставку

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка принял решение не подавать президенту страны Милошу Земану прошение об отставке правительства, сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.
Вместо этого он попросит вывести из состава кабинета министров вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша.
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Соответствующее прошение Соботка планирует направить Земану в течение сегодняшнего дня.
Напомним, 2 мая премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о намерении на этой неделе подать прошение об отставке своего кабинета из-за подозрительных деловых махинаций министра финансов и первого вице-премьера Андрея Бабиша.