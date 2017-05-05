Правительственный самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Предположительно, на борту находился министр иностранных дел Сергей Лавров

Российский правительственный самолет, предположительно с главой МИД Сергеем Лавровым на борту, нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на Силы обороны Эстонии, передает Европейская правда.

Речь идет о самолете ИЛ-96, который принадлежит государственному авиапредприятию "Россия", подчиненному Управлению делами президента РФ. Самолет нарушил воздушное пространство Эстонии вечером в среду, 3 мая, в районе острова Вайндлоо.

Самолет летел с выключенными передатчиками и не предоставил план полета службам контроля воздушного движения Эстонии. Также экипаж самолета не отвечал на запросы эстонских диспетчеров.

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Отмечается, что на самолетах Ил-96 летают российские чиновники самого высокого ранга. Согласно данным сайта Flightradar, в среду вечером через остров Вайндлоо пролегал маршрут самолета, которым глава МИД РФ Сергей Лавров направлялся в Финляндию с официальным визитом.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило посольству РФ об инциденте.

Напомним, в прошлом году российские военные самолеты семь раз нарушали воздушное пространство Эстонии. В этом году это первый такой инцидент.