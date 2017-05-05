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Главная » Мир » В ЮНЕСКО Израиль назвали "оккупационной державой"
В ЮНЕСКО Израиль назвали "оккупационной державой"
Штаб-квартира ЮНЕСКО / Фото: сайт ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО Израиль назвали "оккупационной державой"

В организации осудили аннексию Израилем восточного Иерусалима

05.05.17 153
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В пятницу, 5 мая, исполнительный совет ЮНЕСКО принял критическую по отношению к Израилю резолюцию о статусе Иерусалима. В документе Израиль называется "оккупационной державой", передает DW.

В документе отмечается, что все меры, принимаемые Израилем с целью изменения "статуса священного города Иерусалима", не имеют никакой юридической силы. В особенности в документе осуждается аннексия Израилем восточного Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию "абсурдной".

"Нет другого народа, для которого Иерусалим являлся бы столь священным и важным, как для "еврейского народа", - заявил он.

Напомним, 23 декабря 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США.

Правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений.

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