К санкциям Евросоюза против РФ присоединились четыре страны

Это - Черногория, Албания, Норвегия и Украина

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС продлить до 15 сентября 2017 года санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС, передает Европейская правда.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, участница Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

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По словам Могерини, эти страны обязались обеспечить соответствие своих национальных политик упомянутому решению Совета ЕС.

"ЕС принял к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в заявлении.

Напомним, 13 марта Европейский союз на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины. Ограничительные меры включают в себя замораживание счетов и запрет на въезд.