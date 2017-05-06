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Главная » Мир » Фото В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км
<span class="label red">Фото</span> В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км
Фото: desy.de

Фото В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км

С ее помощью ученые планируют наблюдать за ходом химических реакций

06.05.17 737
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В Германии запустили самую мощную в мире лазерную установку на свободных электронах XFEL. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на исследовательский центр Desy.

XFEL сгенерировал всего один импульс в секунду, однако к концу года это значение будет увеличено до 27 тыс. импульсов в секунду.

Как отмечается в сообщении, по яркости вырабатываемого излучения лазер будет значительно превосходить существующие аналоги.

Лазерная установка длиной 3,4 км расположена в Германии на глубине от 6 до 38 метров под землёй. Она генерирует синхротронное излучение в рентгеновском диапазоне. Она испускает электроны, разогнанные до релятивистской скорости (близкой к скорости света). Линейный ускоритель длиной 2,1 км разгоняет электроны, которые попадают в туннель, где находятся более 17 тыс. магнитов. Из них состоят ондуляторы - устройства, создающие переменное в пространстве поперечное магнитное поле. Двигающиеся в нем частицы начинают колебаться и при каждом движении выпускают высокоэнергетические фотоны. Последние объединяются в пучок рентгеновских лучей, энергия которых усиливается по мере прохождения электрона вдоль ондулятора.

Международный проект по созданию в Европе самого крупного в мире лазера на свободных электронах работает с 2002 года. Он предназначен для наблюдения за ходом химических реакций.

 

Фото: desy.de

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