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Главная » Мир » В Конгрессе США отменили аккредитацию журналиста российского агентства Sputnik
В Конгрессе США отменили аккредитацию журналиста российского агентства Sputnik
Getty Images

В Конгрессе США отменили аккредитацию журналиста российского агентства Sputnik

Эндрю Фейнберг назвал это решение "абсурдным"

06.05.17 60
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Комитет пресс-галереи при Конгрессе США отменил аккредитацию журналиста российского пропагандистского информресурса Sputnik. Об этом сообщает Politico  со ссылкой на главу галереи  Джастина Уилсона, передает 112 Украина.

Он отметил, что Sputnik может оспорить это решение.

Отмечается, что аккредитация пресс-галереи позволяет ее обладателю посещать большинство мероприятий в Капитолии, а также является пропуском в Белый дом и Верховный суд.   

Издание пишет, что корреспондент российского веб-сайта в Вашингтоне Эндрю Фейнберг был недоступен для комментариев. На своей странице в Facebook он написал, что находится в поиске адвоката, который бы специализировался в сфере свободы слова. Он написал что решение, которое было принято в отношении него "более чем абсурдная вещь", а также то, что "подобное не происходило ни разу за десятилетие истории работы журналистов в Вашингтоне".    

Напомним, 3 мая нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который расширяет усилия американского правительства по противодействию влияния России на внутреннюю политику Соединенных Штатов и других стран.

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