Хакеры обокрали Макрона

В Сеть выложили десятки тысяч писем и документов кандидата в президенты Франции

Штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся масштабной хакерской атаке, результатом которой стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании. Об этом сообщает Европейская правда.

"MacronLeaks: взломаны десятки тысяч писем, фотографий, программ за период до 24 апреля 2017 – в общей сложности около 9 ГБ", ­ говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

В штабе Макрона заявили, что они стали жертвами массированной и скоординированной хакерской операции.

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По словам представителей команды кандидата, документы демонстрируют привычный ход президентской кампании, однако озабоченность вызывает то, что в соцсетях они смешаны с откровенными фейками.

"Серьезность этого события несомненна, и мы не будем терпеть, чтобы жизненные интересы демократии быть поставлены под угрозу", – цитирует Reuters заявление движения "Вперед!".

Как известно, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Эммануэль Макрон, согласно опросам, больше всего шансов на победу.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Согласно окончательным данным голосования, независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Ле Пен заручилась поддержкой 21,53% голосов избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который состоится 7 мая.